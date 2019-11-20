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Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом

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Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД. Он пытался освободить задержанного.
Полиция открыла два уголовных производства
Полиция открыла два уголовных производства
facebook.com/pol.kyivregion

В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

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В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяславе с оружием напали на одно из предприий, которое занимающеся горюче-смазочными материалами.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

"Полицейские сработали профессионально. "Освободителя" быстро обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапного действия, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР", - говорится в сообщении.

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По факту угрозы правоохранителям и самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужчине объявлено о подозрении.

Как сообщалось 29 июня, под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции.

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Теги: Киевская область, нападение, полиция
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Комментариев (1)
КимЧенПых    20.11.2019, 11:59
Оценка:  0
КимЧенПых
лошара
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