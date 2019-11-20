Верховный суд признал законной депортацию Саакашвили

Суд отказал в исковых требованиях экс-губернатору Одесчины.

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Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе и Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения по его реадмиссии в Польшу. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Верховного суда.

Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018г о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях, - говорится в сообщении.

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Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября 2019 года, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

Напомним, в 2017 году указом президента Порошенко Саакашвили был лишён гражданства Украины, а в феврале 2018 года депортирован с её территории. В мае 2019 года новоизбранный президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, что позволило тому вернуться в Украину.

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