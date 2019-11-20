За семь дней линию разграничения пересекли 633 тысячи граждан. Было зафиксировано пять попыток незаконного перемещения наличных в эквиваленте 7400 000 грн.

В зоне ООС за неделю изъяли товаров на 23 млн

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В зоне ООС за неделю изъяли товаров на 23 млн

В зоне проведения операции объединенных сил подразделения Государственной фискальной службы изъяли товарно-материальных ценностей на 23,1 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы - на 16,7 млн грн.

Об этом в среду, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что в течение прошлой недели подразделения ГФС провели детальный осмотр и пропуск 79 400 транспортных средств и 632,5 тысячи граждан, которые пересекали линию соприкосновения через пункт пропуска.

Зарегистрированы четыре уголовных производства, прекращены пять попыток нарушения перемещения наличных средств в гривневом эквиваленте 7400 000 грн.

Ранее ООН назвала конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди.

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Ранее был назван объем невыплаченных пенсий жителям Донбасса. В период с июня 2016 года по апрель 2018 года жителям неподконтрольных территорий Донбасса задолжали по меньшей мере 33,6 млрд гривен.

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