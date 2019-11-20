Украина хочет отсудить у РФ 1,24 млрд за портовое имущество в Крыму

Инициатором иска выступает Администрация морских портов Украины, в чьем ведении находилось присвоенное оккупантами имущество.

АМПУ хочет отсудить у РФ 1,24 млрд грн за портовое имущество в Крыму Фейсбук АМПУ

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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных АМПУ вследствие временной оккупации территории Автономной республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн, - подчеркнули в АМПУ.

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Ранее АМПУ предоставила исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж, - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

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Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, АМПУ планирует направить до конца 2019 года.

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП “АМПУ“ судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины, - отметили на предприятии.

Напомним, Украина продолжит судиться с РФ в ООН из-за Керченского инцидента. В МИД считают, что возвращение кораблей и экипажей – не повод прекращать судебную тяжбу по факту нарушения Россией морского права.

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