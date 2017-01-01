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Под Харьковом горела электричка с пассажирами

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Пассажиров оперативно эвакуировали.
Пострадавших нет
Пострадавших нет
Скрин

Под Харьковом загорелась электричка с пассажирами. Причины и обстоятельства возгорания уточняются. Об этом сообщает паблик ХС.Харьков в Facebook.

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Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 17 ноября. Горел электропоезд Харьков-Левада-Изюм.

Пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших, - отмечено в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Киеве вандалы повредили электрички и украли провода.

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Теги: харьков, электричка, пожар
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