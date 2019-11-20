Разумков рассказал о членстве в Партии регионов и политике Януковича

Спикер ВР рассказал о выходе из Партии регионов в 2010 году.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о членстве в Партии регионов, которую покинул в 2010 году из-за разочарования. По словам Разумкова, в Партии регионов были “достойные люди, были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти“. Об этом он рассказал в интервью УП.

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“Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело к, пожалуй, тем результатам, которые мы увидели“, - заявил Разумков.

При этом спикер ВР отметил, что поддерживал политику экс-президента Виктора Януковича, но только до 2010 года.

Януковича я перестал поддерживать как политика, когда вышел из Партии регионов. Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе – подчеркнул Разумков

Дмитрий Разумков опровергнул информацию о том, что якобы он состоял в молодежном крыле Партии регионов.

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“Это фейк. Докладываю: я был в Партии регионов, но не был в молодежном крыле Партии регионов. Откуда это взялось, я не понимаю, на самом деле“, - подытожил спикер.

По словам Разумкова, он поддерживал Евромайдан.

Напомним, Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса. Парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.

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