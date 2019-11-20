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Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого

Комментариев: 2
Погибшего комбрига 128 бригады наградили посмертно.
Погибшего комбрига наградили посмертно
Погибшего комбрига наградили посмертно
пресс-служба 128-й бригады ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил погибшего на Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева орденом Богдана Хмельницкого II степени. 

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Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Документ датирован 19 ноября, но появился на сайте президента сегодня.

За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно), - сказано в сообщении.

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К слову, тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Евгений Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

Напомним, в госпитале скончался командир 128-й бригады. В Харькове в госпитале от ранений скончался командир 128-й ОМБр. Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций.

 

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Теги: Коростелев, 128 бригада, орден Богдана Хмельницкого, смерть, награда
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    20.11.2019, 12:59
Оценка:  +2
fkrfyfan
Стал карателям ордена раздавать?
Антибес    20.11.2019, 12:55
Оценка:  +2
Антибес
Награда за самоубийство?Феерично!)))))
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