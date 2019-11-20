Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ - Генштаб

Очередные провокации продолжаются на Донбассе.

Обстрелов на участке разведения №3 в течение 18-19 ноября не было facebook.com/pressjfo.news

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Оккупационные войска РФ устраивают взрывы в районе населенного пункта Петровское для дискредитации подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

18 ноября, около населенного пункта Петровское (находится на временно оккупированной территории) члены патруля СММ ОБСЕ видели 10 саперов с неподконтрольных правительству районов в микроавтобусе и грузовик, которые двигались в направлении участка разведения.

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В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября 2019 также уточняется ситуация в районе Петровского.

“18 ноября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от н.п. (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали и видели 1 взрыв ориентировочно в 2,5 км на западно-юго-запад (по оценке, контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через 2 минуты слышали еще 10 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, а также видели дым на расстоянии около 2,5 км на юго-юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения) ... “, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным наблюдателей украинской стороны СЦКК обстрелов на участке разведения №3 в течение 18-19 ноября 2019 г. не зафиксировано.

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“Таким образом, можно констатировать, что 10 взрывов, оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкциановано, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые “подразделения МЧС“ оккупационной власти. Как правило, такие действия российскими оккупантами проводятся для создания соответствующей картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и Российской Федерации. В дальнейшем эти “эксклюзивные информационные материалы“ используются российскими СМИ для компрометации Украины и ее Вооруженных Сил в глазах мирового сообщества“, - сообщили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось 16 ноября, сепаратисты пытаются обстрелами сорвать разведение сил у Петровского.

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