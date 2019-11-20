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Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями

Комментариев: 9
Президент поделился с детьми дилеммой .
Зеленский посоветовался с детьми
Зеленский посоветовался с детьми
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" поделился проблемой табачных компаний.

Президент рассказал, что власть хочет повысить налоги, а владельцы протестуют, мол, фабрики остановятся, а люди останутся без работы.

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“Что бы делали? Как бы вы боролись? У вас есть возможность поднять налоги. И это проверено Европой и Америкой, что уменьшается количество людей, которые курят, когда поднимаются налоги на табак. Но есть риск, что какие-то люди потеряют работу. Чтобы вы делали?“, – обратился Зеленский к детям.

В ответ одна из школьниц сказал, что необходимо вести просветительскую работу о вреде табакокурения.

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“Мне кажется, надо дать понять молодежи, что надо тратить свою жизнь не на то, чтобы портить свое здоровье, а тратить его на что-то лучшее и реализовывать себя “, – отметила.

Напомним, Зеленский пояснил, почему не побрился. Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

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Теги: Владимир Зеленский, дети, табачные компании
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Комментариев (10)
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V1KOR1A5    20.11.2019, 13:02
Оценка:  +1
V1KOR1A5
Надо було ще в дитячий садок за консультацією збігати!
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 13:04
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Маленький мальчик спрашивает у папы:
- Папа, а ты куришь?
- Да, сынок. Курю.
- А ты знаешь, что курить вредно?
- Знаю.
- Папа, ты дурак?
Антибес    20.11.2019, 12:59
Оценка:  -1
Антибес
Пачка сигарет должна стоить минимум 100 гривен.И повышать эту минимальную стоимость необходимо каждый месяц на протяжении года,до тех пор пока пачка сигарет не будет стоить минимум 1000 гривен.Наполнение бюджета должно происходить регулярно.А курение должно стать дорогим удовольствием.
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 13:00
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Курение должно стать признаком дурного тона.
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 13:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вспомнился старый анекдот:

- Папа, ты знаешь, что водка подорожала?
- Да. И что?
- Ты теперь будешь меньше пить.
- Нет, сынок. Это ты теперь будешь меньше кушать.
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 12:42
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А закрыть табачные фабрики и на их месте создать новые рабочие места не пробовал? Нужно обязательно зарабатывать на наркотиках?
BROKER666    20.11.2019, 13:07
Оценка:  0
BROKER666
и шо? - увеличится поток контрабанды и уменьшатся поступления в бюджет от налогов и акциза
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 13:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Речь о том, что зарубежные табачные кампании хотят закрыть свои производства в Украине. Так пусть закрывают. Зачем нам производить отраву?
птицелов    20.11.2019, 13:51
Оценка:  0
птицелов
Табачка головний наповнювач бюджету чернігівської області 60% , плюс 1000 робочих місць у прилуках! основні продавці цигарок не виробники а дистрибютори, які заробляють основні гроші, тримають кіоски!
птицелов    20.11.2019, 13:52
Оценка:  0
птицелов
Табачка головний наповнювач бюджету чернігівської області 60% , плюс 1000 робочих місць у прилуках! основні продавці цигарок не виробники а дистрибютори, які заробляють основні гроші, тримають кіоски!!
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