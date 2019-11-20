Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями

Президент поделился с детьми дилеммой .

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" поделился проблемой табачных компаний.

Президент рассказал, что власть хочет повысить налоги, а владельцы протестуют, мол, фабрики остановятся, а люди останутся без работы.

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“Что бы делали? Как бы вы боролись? У вас есть возможность поднять налоги. И это проверено Европой и Америкой, что уменьшается количество людей, которые курят, когда поднимаются налоги на табак. Но есть риск, что какие-то люди потеряют работу. Чтобы вы делали?“, – обратился Зеленский к детям.

В ответ одна из школьниц сказал, что необходимо вести просветительскую работу о вреде табакокурения.

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“Мне кажется, надо дать понять молодежи, что надо тратить свою жизнь не на то, чтобы портить свое здоровье, а тратить его на что-то лучшее и реализовывать себя “, – отметила.

Напомним, Зеленский пояснил, почему не побрился. Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

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