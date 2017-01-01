В Кривом Роге накрыли сеть онлайн-порностудий

На трех съемных квартирах 25 девушек в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

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В Кривом Роге полицейские прекратили деятельность сети онлайн-порностудий, которая приносила организаторам более 3 миллионов гривен в месяц.

Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что незаконный бизнес организовали мужчина и трое женщин. Мужчина арендовал три квартиры и переделал их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Они приглашали женщин на собеседование, а лучших допускали к работе в порностудиях.

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Всего в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера 25 девушек. Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы зарабатывали более трех миллионов гривен.

Организаторов порностудий задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщалось 4 октября, в Киеве задержали полсотни проституток.

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