В Кривом Роге накрыли сеть онлайн-порностудий
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В Кривом Роге полицейские прекратили деятельность сети онлайн-порностудий, которая приносила организаторам более 3 миллионов гривен в месяц.
Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что незаконный бизнес организовали мужчина и трое женщин. Мужчина арендовал три квартиры и переделал их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Они приглашали женщин на собеседование, а лучших допускали к работе в порностудиях.
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Всего в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера 25 девушек. Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы зарабатывали более трех миллионов гривен.
Организаторов порностудий задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщалось 4 октября, в Киеве задержали полсотни проституток.
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