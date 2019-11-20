К 2023 году Украина откажется от помощи МВФ – Маркарова
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Украина должна выйти на самообеспечение и перестать зависеть от программы сотрудничества с Международным валютным фондом к 2023 году. О таких планах заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Hromadske.
Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать, - сказала она.
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Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.
Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша, — пояснила Маркарова.
Напомним, ранее Маркарова заявила, что Украина будет сотрудничать с МВФ даже тогда, когда отпадет потребность в финансировании со стороны фонда.
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Спочатку треба здолати корупцію!
Повністю здолати неможливо, бо вона все таки є нввіть у самих розвинутих країнах, але придушити її максимально. Тільки потім можливо це станеться.
На мою думку і 100 років не вистачить, бо у нас все так корумповане....