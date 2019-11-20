К 2023 году Украина откажется от помощи МВФ – Маркарова

Текущая кредитная программа обсуждается в том числе с расчетом на то, чтобы по примеру Польши завершить сотрудничество.

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Украина должна выйти на самообеспечение и перестать зависеть от программы сотрудничества с Международным валютным фондом к 2023 году. О таких планах заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Hromadske.

Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать, - сказала она.

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Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.

Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша, — пояснила Маркарова.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что Украина будет сотрудничать с МВФ даже тогда, когда отпадет потребность в финансировании со стороны фонда.

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