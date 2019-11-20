Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

К 2023 году Украина откажется от помощи МВФ – Маркарова

Комментариев: 6
Текущая кредитная программа обсуждается в том числе с расчетом на то, чтобы по примеру Польши завершить сотрудничество.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
Фейсбук О.Маркаровой

Читай также: Украине нужно 30 лет, чтобы разбогатеть при текущих темпах роста ВВП

Украина должна выйти на самообеспечение и перестать зависеть от программы сотрудничества с Международным валютным фондом к 2023 году. О таких планах заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Hromadske.

Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ. - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать, - сказала она.

Читай также: Премьер провел переговоры с МВФ

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.

Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша, — пояснила Маркарова.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что Украина будет сотрудничать с МВФ даже тогда, когда отпадет потребность в финансировании со стороны фонда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МВФ, министр финансов, Маркарова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Krotol2    20.11.2019, 13:23
Оценка:  +3
Krotol2
К 23 году мы уже и забудем что жили в стране Украина
Мыкола    20.11.2019, 13:20
Оценка:  +3
Мыкола
Пошла нах-й , свинья возле корыта! По тебе качановская колония плачет!
Орест_Пiхва    20.11.2019, 13:03
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
Дypa, после вас хоть потоп. Доживи ТЕ до майских.
asfd0    20.11.2019, 12:45
Оценка:  +3
asfd0
Др. словами К 2023 году Украина уже не сможет выпросить ни копейки у МВФ т.к. всё распродаст и отдавать будет нечем. Ну не из-за поднявшейся же экономики она откажется.
Lyonya-Space    20.11.2019, 12:43
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Дурень думкой богатіє...
Спочатку треба здолати корупцію!
Повністю здолати неможливо, бо вона все таки є нввіть у самих розвинутих країнах, але придушити її максимально. Тільки потім можливо це станеться.
На мою думку і 100 років не вистачить, бо у нас все так корумповане....
птицелов    20.11.2019, 13:47
Оценка:  0
птицелов
поки ще є совкові люди той буде корупція! років через 30!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь