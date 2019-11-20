Полиция подтвердила, что Иванисов был судим за изнасилование: он отрицает

Сам нардеп эту информацию не подтвердил.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Роман Иванисов отбывал наказание в местах лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий правоохранительных органах.

Сообщается, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

Между тем, это дело было спорным. По информации издания, 22 сентября нынешнего нардепа отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Затем 25 октября 1995 года милиция задержала его повторно и 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима.

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Между тем, сам народный депутат опровергает информацию о своей судимости за изнасилование несовершеннолетней. На своей странице в Facebook он даже опубликовал справку об отсутствии судимостей.

Напомним, Арахамия прокомментировал обвинения одного из "слуг" в изнасиловании. Вопрос нардера Иванисова рассмотрят на заседании фракции, если его судимость за изнасилование несовершеннолетней подтвердится.

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