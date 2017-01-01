10 ударов ножом: На сотрудницу РАГСа напали прямо на рабочем месте

Шокирующий инцидент произошел в небольшом поселке на Черниговщине.

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В Козелецком районе Черниговской области работницу местного РАГСа госпитализировали в больницу после того, как на нее напал мужчина с ножом. Нападение произошло в госучреждении в рабочее время на глазах посетителей, в том числе детей, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

По информации правоохранителей, 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу государственного учреждения и около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем исчез в неизвестном направлении. О происшествии в полицию сообщили врачи, которые оказывали потерпевшей первую помощь. Медперсонал реанимационного отделения районной больницы предоставил женщине помощь. Пока жизни и здоровью пациентки угрозы нет.

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В Козелецком отделении полиции немедленно были созданы поисковые группы, в которые вошли участковые офицеры и оперативники. К поискам злоумышленника подключилась даже “Муниципальная стража“ и частная охранная фирма. Полиция перекрыла въезды-выезды из города, фото мужчины моментально облетело поселок.

Мужчина до вечера скрывался от правоохранителей и возмущенных граждан, но полиция все же задержала его. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство с правовой квалификацией “покушение на убийство“. О мотивах поступка нападавшего не сообщается.

Напомним, пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом. Он пытался освободить задержанного.

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