Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения памятника Жукову.

В городе Харьков неизвестные лица облили постамент Жукову красной краской. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, пишет пресс-служба.

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“О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался“ – говорится в сообщении.

На telegram-канал Фрайкор появилось фото с бюстом Жукова и надписью.

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Около 9:30 на место была направлена ​​следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия.

В Харькове неизвестные облили краской бюст Жукову Полиция

В Харькове неизвестные облили краской бюст Жукову Полиция

Напомним, Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова. Глава Украинского института национальной памяти раскритиковал решение харьковских депутатов.

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