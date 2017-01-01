Саакашвили обжалует решение о своем выдворение в Польшу

Одиозный политик не собирается мирится с решение Верховного суда.

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обжалует решение Верховного суда Украины, который признал законным высылку политика в Польшу в 2018 году.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

Конечно, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильное влияние оказывает Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды, - написал Саакашвили.

Он также раскритиковал действия судей Верховного суда Украины. По его словам, украинские судьи - “оплот старой системы”.

Эти судьи, так же как и большая часть бюрократии - оплот старой системы, которая противится развитию и успеху Украины и улучшению жизни ее народа. Я сделаю все, чтобы помочь команде президента сломать это сопротивление и преодолеть саботаж, который будет все более очевидным по ходу продвижения реформ, - добавил он.

Пост Саакашвили скриншот

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Напомним, Верховный суд признал законной депортацию Саакашвили. Суд отказал в исковых требованиях экс-губернатору Одесчины.

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