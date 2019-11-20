"Падает доверие": Криклий прокомментировал переписку Джокера с Клитиной

Министр инфраструктуры прокомментировал скандальную переписку своего заместителя с пранкером.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падении доверия к своему заместителю Александре Клитине после ее скандальной переписки с анонимным пранкером Джокером, пишет Lb.

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“Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней“, - заявил он.

При этом министр опроверг слова Клитиной о том, что в МИУ “что-то мутят с тендерами на локомотивы“. Криклий заявил, что это неправда.

Переписка Александры Клитины с Джокером:

Пранкер Джокер на своем Telegram-канале опубликовал скрины переписки с Александрой Клитиной.

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“Ваш слуга пообщался с замминистра инфраструктуры - героиней секс-скандала Криворожской сходки. Ниче так. Послушная“ - подписал переписку Джокер.

Напомним, СН хочет, чтоб Рябошапка взялся за пранкера Джокера. “Слуги” хотят, чтоб генпрокурор разобрался в ситуации.

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