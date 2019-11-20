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Зеленский с женой неожиданно станцевали во время форума

Комментариев: 1
Видео попало в сеть и его активно комментируют.
Зеленский с женой танцевали
Зеленский с женой танцевали
скриншот из видео

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили молодежный форум  “Україна зростає разом зі мною”. В ходе этого форума президент сделал несколько неоднозначных заявлений, среди которых даже предложил поменять всех депутатов.

Кроме того, во время встречи со школьниками Владимир и Елена Зеленские неожиданно станцевали.

Об этом сообщает Обозреватель. Сообщается, что супругам предложили разрядить обстановку “футбольным” танцем, те - согласились.

О, будем танцевать, - сказал президент, когда услышал музыку.

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Президент и первая леди повторяли все движения за школьниками. К слову, первая леди немного смущалась. Надо сказать, что разрядить обстановку все же удалось.

Напомним, Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями. Президент поделился с детьми дилеммой.

 

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Теги: Зеленский, первая леди, танцы, форум
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Комментариев (1)
colavova    20.11.2019, 14:58
Оценка:  -1
colavova
Будем танцювати - В.Сердючка (с)
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