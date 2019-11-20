ТОП выполненных и проваленных обещаний Зеленского за полгода

Президентству Зеленского ровно полгода. Какие обещания выполнил президент, а какие уже бесповоротно провалил?

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В среду, 20 ноября, исполняется ровно полгода с того момента, как Владимир Зеленский занял должность президента Украины. Журналисты издания “Слово и Дело“ решили проанализировать все обещания главы государства и выяснить, насколько серьезно он относится к их исполнению. По подсчетам журналистов, Зеленский уже выполнил 24 обещания, но при этом полностью провалил – 18.

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Наиболее важные обещания, которые выполнил Зеленский:

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1. Подготовил законопроекты “Об импичменте президента Украины“ и “Об отзыве народного депутата Украины“. Законопроект об импичменте уже принят новым составом Верховной рады, а законопроект об отзыве нардепа сейчас находится в Конституционном суде.

2. Разработан и принят закон об обличителях коррупции.

3. Еще одно глобальное обещание – сделать все возможное для возвращения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. 7 сентября домой вернулись 35 украинцев, среди них – 24 украинских моряка.

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4. Важное достижение Зеленского – отмена депутатской неприкосновенности. Верховная рада приняла соответствующий закон 3 сентября. Хотя многие указывают на то, что для полноценного внедрения данного механизма нужно принять еще ряд законов.

5. Из выполненных обещаний Зеленского можно отметить также продолжение Минского и Нормандского форматов переговоров. После возвращения Леонида Кучмы в состав контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе встречи в Минске возобновились. Ближайший саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже.

6. Зеленский провел обещанную большую пресс-конференцию. Пресс-марафон состоялся 10 октября и длился 14 часов.

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Наиболее важные обещания, которые уже провалил Зеленский:

1. Одно из первых проваленных обещаний Зеленского – очень знаковое: назначать на должности “новых людей“. Первыми указами президент назначил руководство Офиса президента и своих помощников. Среди них оказались Андрей Богдан, который был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко и заместителем министра Кабмина при Николае Азарове. Также должность получил Руслан Рябошапка – бывший заместитель министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка, а также бывший сотрудник НАПК.

2. Провалено еще одно кадровое обещание Зеленского – назначать новых глав правоохранительных органов. Должность министра внутренних дел снова занял Арсен Аваков, главой полиции Львовской области стал Василий Виконский, который занимал аналогичную должность в Хмельницкой области. Полицию Запорожской области возглавил Николай Лушпиенко – бывший глава полиции Сумской области.

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3. Президент не выполнил обещание вести прозрачные отношения с предпринимателями. “Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в ОПУ и скрытых от общества договоренностей“, – говорил он. За несколько месяцев на должности Зеленский и представители его офиса неоднократно проводили встречи с предпринимателями и бизнесменами, но не все они анонсировались, стенограммы и видеозаписи не публиковались. Зеленский встречался на Банковой с Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и Валерием Хорошковским.

4. Полностью провалено обещание Зеленского каждый день записывать видеообращения к восточным регионам с целью популяризации западного вектора развития. За полгода на посту президента у Зеленского не было ни одного подобного видео.

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5. Также Зеленский не смог выполнить обещание – всего лишь за месяц, к августу, построить мост в Станице Луганской. Боевики затягивали демонтаж фортификационных сооружений моста, а потом и процесс разминирования территорий. Строительство моста продолжается до сих пор.

Блог президента Зеленского с рассказом о том, что удалось сделать:

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил посвященный детям форум “Украина растет вместе со мной“. Глава государства пообщался с детьми и спросил у них совета по управлению страной.

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