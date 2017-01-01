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"Сняли розетки": ВМС Украины заявили, что РФ "угробила" корабли

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Корабли только подходят к украинским территориальным водам. Они идут медленно, потому что их буксируют.

Возвращенные Россией украинские корабли возвращаются медленно, потому что их "угробили" и они идут не своим ходом, а на буксире. Об этом заявил главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко 4 каналу.

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По его словам, сейчас корабли только подходят к украинским территориальным водам. На место назначения они должны прибыть примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко. 

Напомним, 18 ноября МИД РФ заявило, что Украине были переданы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Теги: Черное море, корабли, ВМС Украины, флот
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