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Разминирование в Петровском завершилось - штаб ООС

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Украинская сторона заявила о завершении разминирования на участке в районе Петровского спустя неделю после начала процесса.
Участок у Петровского разминировали за неделю
Участок у Петровского разминировали за неделю
Минобороны Украины

Военные завершили процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, пишет УНН.

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"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3", - сказал Агеев.

По его словам, об этом было проинформировано через МИД в ОБСЕ.

"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, разминирование, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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