Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в авто
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В Кременчуге Полтавской области сегодня около полудня был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета, предприниматель Андрей Гаврилов.
Об этом сообщает Униан.
В пресс-службе полиции города сообщили, что депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле. Полиция рассматривает версию суицида.
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Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета.
В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии "Украинское объединение патриотов "УКРОП".
Как сообщалось 4 ноября, под Житомиром молотком избили депутата.
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