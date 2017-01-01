Это часть глобальной акции посвященной проблемам и правам ребенка в современном мире.

В 25 украинских городах власть на день перейдет в руки детей unicef.org

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В 25 украинских городах власть на один день перейдет в руки детей. Это мероприятие является частью глобальной акции ЮНИСЕФ по привлечению внимания к 30 годовщине принятия Конвенции ООН о правах ребенка, пишет zn.ua.

В частности ко всемирной акции присоединятся Львов, Одесса, Херсон, Николаев, Черкассы, Каменец-Подольский, Тернополь, Бахмут и другие города, а также ряд территориальных громад. Мэры, главы ОТГ и руководители департаментов будут “прислушиваться к советам“ детей в отношении ключевых решений в городах и громадах.

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Целью Всемирного дня ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября, является повышение осведомленности общества о проблемах детей. Также это способ поспособствовать выделению надлежащего финансирования для охраны здоровья, питания, образования и защиты детей.

Дети и молодежь во всем мире берут на себя руководство и требуют неотложных мер для преодоления проблем, которые их волнуют – в том числе климатического кризиса, распространения психических заболеваний и отсутствия возможностей для самореализации, – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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Кроме Украины, дети будут принимать активное участие в мероприятиях в парламентах Кабо-Верде, Индии, Малайзии, Турции, Мадагаскара, Ямайки и в Европейском парламенте.

В среду планируется, что 17-летний молодежный активист с инвалидностью из Харькова Владимир Чарушин выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где поделится опытом продвижения языка жестов в родном городе вместе с 5 юными делегатами из Боснии и Герцеговины, Кот д'Ивуара, Северной Македонии, Камеруна и США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил посвященный детям форум “Украина растет вместе со мной“. Глава государства пообщался с детьми и спросил у них совета по управлению страной.

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