Наливайченко пообещал добиться отмены преступной "поправки Геруса"

Оппозиция добьется принятия законопроекта об отмене "поправки Геруса", которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко, пишет Обозреватель.

"Я как народный депутат подал законопроект об отмене этой поправки народного депутата Геруса. И не только я, в соавторстве. То есть мы в Верховной Раде, как только узнали, сразу начали противодействовать этому антиукраинскому и, считаем, преступном решению... Должна быть отменена эта поправка, и мы этого добьемся в Верховной Раде", – сказал Наливайченко.

Он также напомнил, что активисты подали заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного производства против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену, и депутаты из оппозиции готовы помогать правоохранительным органам в расследовании этого дела.

"Заявление уже подали о государственной измене, вы слышали, активисты, юристы. Мы, народные депутаты, в этом деле уже новом о государственной измене будем подавать документы, будем подавать наше обоснование, и в том числе и законопроект об отмене этой поправки. Мы действуем, мы защищаем Украину. А прокуроры и другие правоохранители тоже должны защищать страну. Мы здесь им подставим плечо в расследовании этого дела", – сообщил Наливайченко.

Ранее народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что возобновление импорта электроэнергии из РФ, которое стало возможным в результате "поправки Геруса", – это предательство национальных интересов, и это ослабляет позиции Украины в Европе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, что позволит закупать украинскими потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.