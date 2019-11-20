Голову проломил пасынок с другом: В Киеве умер ветеран АТО

В результате бытового конфликта были жестоко избиты ветеран АТО и его супруга.

После инцидента супруги были в коме facebook

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В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов “Хан“, которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденькая на своей странице в Facebook.

“Хана“ не стало. Без подробностей!“, – написала она. Похороны организуют сослуживцы, волонтеры и друзья мужчины, их дата пока неизвестна. По словам волонтера, собранные на лечение “Хана“ средства используют на его погребение.

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Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт. Поэтому мужчина приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

Собранные на лечение “Хана“ средства используют на его погребение facebook

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 годов рождения.

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