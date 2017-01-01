Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выходные на Рождество: Кабмин назвал даты

Комментариев: 0
Кабмин определился с датами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин определился с количеством выходных на рождественские праздники.

Читай также: Новый год 2020: Стала известна программа мероприятий на Софийской площади

Об этом он сказал в ходе сегодняшнего брифинга, передают Українські Новини.

Известно, что Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года для празднования Рождества.

6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января, - сказал премьер.

Читай также: “Как заболеть“: Что гуглили школьники в последний день каникул

Таким образом украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января.

Сообщается, что рекомендации правительства касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества Укрпочта, Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

График работы банков будет устанавливать Нацбанк.

Напомним, правительство определилось с датами выходных на Новый год. Празднование Нового года 2020 выпадает на середину рабочей недели.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Кабмин, выходные, даты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь