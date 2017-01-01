Выходные на Рождество: Кабмин назвал даты

Кабмин определился с датами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин определился с количеством выходных на рождественские праздники.

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Об этом он сказал в ходе сегодняшнего брифинга, передают Українські Новини.

Известно, что Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года для празднования Рождества.

6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января, - сказал премьер.

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Таким образом украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января.

Сообщается, что рекомендации правительства касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества Укрпочта, Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

График работы банков будет устанавливать Нацбанк.

Напомним, правительство определилось с датами выходных на Новый год. Празднование Нового года 2020 выпадает на середину рабочей недели.

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