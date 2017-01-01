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В Одессе у райотдела полиции сожгли машину начальника следствия

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На месте происшествия нашли бутылку, в которой была зажигательная смесь.
Сгорел автомобиль SsangYong Korando
Сгорел автомобиль SsangYong Korando
(иллюстратвное фото)

В Одессе у здания Киевского отдела полиции на улице Академика Филатова, 15а, вечером 19 ноября сгорел автомобиль SsangYong  Korando 2013 года выпуска.  

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Пострадавшей машиной пользовался начальник следственного отдела ОП подполковник полиции Николай Древов, занявший эту должность всего полтора месяца назад. Записано авто на его мать.

Полиция считает, что имел место поджог: на месте происшествия нашли пластиковую бутылку из-под молочного продукта, в которой была зажигательная смесь. 

Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — «умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога».

Как сообщалось 20 ноября, в Яготине пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом.

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Теги: поджог, Одесса
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