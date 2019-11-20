Годовщина Евромайдана: обнародована программа мероприятий

В Киеве запланирован ряд мероприятий к шестой годовщине с начала Евромайдана. Программа расписана с 15 ноября по 20 декабря.

Ко Дню Достоинства и Свободы, что отмечается ежегодно 21 ноября, Национальный музей Революции Достоинства вместе с партнерами подготовил ряд мероприятий различной направленности - выставки, спектакли, показ фильмов, инсталляции, презентация книг и видеороликов, лекции, также стартует кампания социальной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба музея Революции Достоинства.

Программа расписана с 15 ноября по 20 декабря.

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Так, 21 ноября состоится поминальный молебен и возложение цветов у часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (Экуменический храм архистратига Михаила и украинских Новомучеников УГКЦ).

В тот же день запланировано открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М^3 Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства на улице Институтской.

"Котлован на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева с заброшенной пустоши превращается в новое пространство, приобретает особый символизм, содержание и функцию. Здесь будет построен Музей Революции Достоинства. А пока сведем стены украинского Парфенона свободы, здесь будет действовать динамичное выставочное и общественное пространство под открытым небом. Здесь будем рассказывать о Майдане и его героях, изучать уроки истории, осмысливать настоящее. Чтобы крепнуть как политическая нация, взрослеть как гражданское общество, развиваться как демократия. Потому что должны защитить наше достоинство, свободу, будущее", - рассказывает Игорь Пошивайло, директор Национального музея Революции Достоинства.

Среди других мероприятий: молитва по Небесной Сотне и зажжение свечей в часовне на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (Экуменический храм архистратига Михаила и украинских Новомучеников УГКЦ). После этого можно будет послушать концерт в Театре на Подоле.

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Отметим, что определенные мероприятия будут продолжаться и после 21 ноября: Презентация художественного проекта Метемпсихоз Оли Рондяк; Выставка Нью-Йорк - Иловайск: Выбор памяти Марка Паславского; Выставка актуального плаката Не вместо оружия Николая Гончарова на тему Революции Достоинства и событий, связанных с российской агрессией.

С полным списком событий и мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что 18 февраля в Украине отмечают годовщину расстрелов на Майдане. На Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней".

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