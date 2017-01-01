В Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем

Мужчина хотел выдать себя за испанца.

Гражданин Ирана в аэропорту Борисполь устроил ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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По предварительной информации, гражданин Ирана прибыл рейсом Стамбул-Киев. На посадку он прошел с действительным паспортом. Однако на борту самолета он порвал свой настоящий паспорт, а в Украине показал пограничникам поддельный.

Пограничники обнаружили признаки подделки. В личной беседе мужчина признался, что купил паспорт гражданина Испании в Турции за 7 тысяч евро. Он надеялся, что в Украине подделки не заметят. Затем планировал улететь в страны Европы.

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Иранцы запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Его депортировали.

Напомним, турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы. Сотрудники ГПСУ в районе ООС задержали гражданина Турции, который вербовал девушек в бордели Европы.

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