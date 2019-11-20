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Генерал о фронте: Военные выполняют приказы, а не принимают решения

Комментариев: 2
Олег Микац подчеркнул: военные могут быть чем-то не согласными, иметь свое мнение, они его доносят.
Олег Микац
Олег Микац
Скриншот

Украинские военные в Станице Луганской, Золотом и Петровском отошли на адекватные позиции, которые были подготовлены заранее. Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель командующего Запад Олег Микац.

Военнослужащий отмети, что опасения, будто сепаратисты воспользуются отводом, неоправданы.

Боятся те, кто сидит в районе Киева, а не на “нуле“ – заявил он

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“Что мы сделали в Станице Луганской? - С моста, который был разрушен, забрали один наш наблюдательный пост и сместили его на 300 метров. Но позиции слева и справа от моста гарантированно удержим. Участок раньше был в лесах, сейчас - нет. Пока там было ОБСЕ, я вырезал все “зеленки“ и могу полностью все простреливать. И КПВВ “Золотое“ остается под нашим огневым прикрытием“ – отметил военный.

У нас было время подготовиться и оборудовать блиндажи. У нас там вся система инженерных заграждений, как в книжках написано – подчеркнул военный

Также Микац прокомментировал возможный отвод войск в Песках.

Думаю, что нет. Как можно оставить землю, которая полита кровью? - заявил он

Ранее Пристайко заявил, что Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу.

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Теги: Олег Микац, Донбасс, отвод войск
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Комментариев (2)
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Мыкола    20.11.2019, 16:34
Оценка:  0
Мыкола
70 % населения Украины против войны ! У кого-то еще есть вопросы ? До кого-то еще не доходит?
Хитрый-Лис    20.11.2019, 15:43
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Гальдорь
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