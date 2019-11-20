Угроз не было: Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

Депутат отметил, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога.

Депутат Слуги народа Юрий Корявченков заявил, что просил новоназначенного руководителя полиции Кривого Рога Сергея Лукашова вернуть доверие криворожан к полиции. В противном случае, могут включится другие силовые органы.

Об этом депутат рассказал в комментарии НВ.

Юрий Корявченков подтвердил, что встреча с участием главы Криворожского главка и депутатов Слуги народа состоялась в сентябре.

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“Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все“, - заявил Корявченков.

После обнародований аудиозаписей со встречи, Корявченко сказал, что не обсуждал данную ситуацию с президентом Владимиром Зеленским или руководителями фракции Слуга народа: Давидом Арахамией и его замом Александром Корниенко.

Кроме того, депутат отметил, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога.

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“Никого мы не назначали и не утверждали. Мы, как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД (Управления внутренних дел в Днепропетровской обл. - Ред.)“, — подчеркнул Корявченков.

Депутату неизвестно, кто мог записать разговор и почему он появился в сети спустя практически два месяца. Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.

Отметим, что четвертая обнародованная часть касается того, как полиция должна держать коммуникацию с новой властью. В особенности - как себя вести новому шефу полиции Кривого Рога Сергею Лукашову. И кто из нардепов курирует какие темы в городе. Запись сделана 25 сентября в ресторане “Околица“. Четвертую аудиозапись из цикла “Общение депутатов от Слуги народа с полицией в Кривом Роге“ опубликовал ранее исключенный из фракции СН нардеп Антон Поляков.

Как сообщалось, 18 ноября был опубликован разговор “слуги народа“ с полицией Кривого Рога.

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