“Мы - партнеры”: Столтенберг призвал помогать Украине в полном объеме

Генсек НАТО обратился к союзникам касательно Украины.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-участники, Североатлантического альянса, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии, - ред.), - сказал Столтенберг.

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Он акцентировал, что НАТО поддерживает стремление Украины и Грузии вступить в альянс. Также генсек отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.

Столтенберг вспомнил тесное сотрудничество НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.

Напомним, Столтенберг заявил о недопущении повторения "крымского сценария". По словам главы Альянса, НАТО не допустит, чтобы "сценарий" повторился на территории других стран-участниц Альянса.

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