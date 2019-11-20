“Мы - партнеры”: Столтенберг призвал помогать Украине в полном объеме
Читай также: Знание английского будет обязательным для ряда военных должностей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-участники, Североатлантического альянса, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии, - ред.), - сказал Столтенберг.
Читай также: Столтенберг рассказал о спорах в НАТО
Он акцентировал, что НАТО поддерживает стремление Украины и Грузии вступить в альянс. Также генсек отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.
Столтенберг вспомнил тесное сотрудничество НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.
Напомним, Столтенберг заявил о недопущении повторения "крымского сценария". По словам главы Альянса, НАТО не допустит, чтобы "сценарий" повторился на территории других стран-участниц Альянса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram