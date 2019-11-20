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“Мы - партнеры”: Столтенберг призвал помогать Украине в полном объеме

Комментариев: 1
Генсек НАТО обратился к союзникам касательно Украины.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
АР (архивное фото)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-участники, Североатлантического альянса, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии, - ред.), - сказал Столтенберг.

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Он акцентировал, что НАТО поддерживает стремление Украины и Грузии вступить в альянс. Также генсек отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.

Столтенберг вспомнил тесное сотрудничество НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.

Напомним, Столтенберг заявил о недопущении повторения "крымского сценария". По словам главы Альянса, НАТО не допустит, чтобы "сценарий" повторился на территории других стран-участниц Альянса.

 

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Теги: Столтенберг, НАТО, Украина
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    20.11.2019, 16:14
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОКРАИНА ТОКСИЧНА....
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