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Законопроект №2233 грозит свертыванием курса Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли, – ICC Ukraine

Комментариев: 6
Законопроект №2233 грозит свертыванием курса Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли, – ICC Ukraine

Законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О рынке электроэнергии“ (№2233) противоречит принципам функционирования свободного рынка электроэнергии и угрожает интеграции украинской энергосистемы с европейской. Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к Европейской Комиссии, пишут Украинские Новости.

“Общая позиция украинского бизнеса заключается в том, что данный законопроект грубо нарушает принципы функционирования либерализованного рынка электроэнергии, устанавливает административные рычаги управления, и в настоящее время является угрозой свертывания курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом в области энергетики, свидетельствует о несоблюдении взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации“, - указано в документе.

В нем отмечается, что законопроект №2233 не соответствует праву Европейского Союза (ЕС) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, отмечается, что предложенное в законопроекте №2233 положения о предоставлении права Регулятору “устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии“, не соответствует п.1 ст. 269 ​​Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что “цены на поставку газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и поставками“.

Кроме того, авторы обращения отметили, что предлагаемое в законопроекте установление Регулятором предельных цен на рынке “на сутки вперед“ на постоянной основе исказит конкуренцию на рынке, что не согласуется с п. 1 преамбулы Директивы 2009/72/ЕС, которая предусматривает создание внутреннего рынка электроэнергии “для достижения повышения эффективности, конкурентных цен, улучшения качества обслуживания, а также для содействия безопасности поставок и стабильности“.

В ICC Ukraine напомнили, что Украина обязалась в случае внесения изменений в энергетического законодательства проводить предварительно консультации с Еврокомиссией на предмет совместимости этих изменений с положениями acquis ЕС. И призвали Еврокомиссию дать рекомендации к законопроекту №2233, чтобы учесть их перед окончательным принятием законопроекта.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии“ (№2233).

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что принятие законопроекта №2233 будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.

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Комментариев (7)
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colavova    20.11.2019, 16:46
Оценка:  0
colavova
а Геруса судить будут?
asfd0    20.11.2019, 16:17
Оценка:  -4
asfd0
Если интересы Украины противоречат интересам ЕС, то пошло оно это ЕС.
Nesdeshniy    20.11.2019, 16:19
Оценка:  -3
Nesdeshniy
А за что стоял МАЙдан???
rafa84    20.11.2019, 16:30
Оценка:  -1
rafa84
ТЫ ЯДЕРНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ !!!
rafa84    20.11.2019, 16:32
Оценка:  -3
rafa84
ПРАВИЛЬНЕЕ СПРОСИТЬ "ЗАЧЕМ СТОЯЛ МАЙДАН", И КОМУ ОТ НЕГО СТАЛО ЛУЧШЕ ??? !!!
WTF2wtf    20.11.2019, 16:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
Nesdeshniy - один из ников упоротого путинского ублюдка,
воевавшего против Украины ...
Путин_xyйло    20.11.2019, 16:25
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Интересы расии противоречат интересам Украины! Так точнее. То пошла она эта расия, как-то так.
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