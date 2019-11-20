“Шаг за шагом идем к победе”: Зеленский приехал в Станицу Луганскую

Президент снова появился на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения войск в Станице Луганской, где закончилась реконструкция моста. Видео визита президента опубликовала его пресс-служба.

Читай также: Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским

В Станице Луганской Зеленский заявил, что на встрече лидеров нормандского формата он хочет обсудить, "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется".

Он также отметил, что на фронте есть участки, где разведение сил будет достаточно проблематичным и даже невозможным. Все эти аспекты он собирается обсудить 9 декабря в Париже на переговорах в нормандском формате.

Почему мы хотим закончить войну? Потому что мы теряем лучших людей, сыновей и дочерей, которые защищают нашу страну… Шаг за шагом идем к победе, - сказал президент, выразив соболезнование в связи с гибелью комбрига 128 бригады.

Читай также: Зеленский с женой неожиданно станцевали во время форума

Президента сопровождали чиновники, которые заявили, что восстановление моста в Станице Луганской ведется за счет областного дорожного фонда. Сумму затрат затруднились назвать. Зеленский уточнил, что полностью мост откроют "через два дня".

Напомним, Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого. Погибшего комбрига 128 бригады наградили посмертно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram