Мост в Станице Луганской готов – Зеленский

Мост нельзя использовать в военных целях, но он очень важен для местного населения.

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Строительство моста в Станице Луганской завершено, открытие планируется до 23 ноября. Об этом заявил президент Украины во время визита в Станице Луганской, пишет Hromadske.

За два дня полностью все будет открыто. Так мне сказал председатель областной госадминистрации. То есть все готово... Мы рассчитывали, что мост будет строиться в течение 3-4 месяцев. Сначала построили пешеходный мост и поэтому сейчас, чтобы открыть этот мост надо разбирать конструкцию пешеходного моста... 2-3 дня и будет все открыто, - отметил глава государства.

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После общения с местными жителями и журналистами на мосту президент отправился в местную школу и уже там заявил, что пока он ехал, мост уже полностью открыли:

Как сообщает президентская пресс-служба, мост не может использоваться в военных целях – только для гражданских нужд:

Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одного бока на другой, - заявил президент.

Напомним, президентству Зеленского исполнилось ровно полгода. Какие обещания выполнил президент, а какие уже бесповоротно провалил?

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