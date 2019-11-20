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"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе

Комментариев: 31
Возвратившиеся из российского плена корабли начали прибывать в военный порт Очакова.
"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе
© dumskaya.net
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"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе
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Корабли, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова. Первым прибыл бронекатер “Никополь“. Его буксировал малый разведывательный корабль “Переяслав“, пишет одесское издание Думская.

Перед портом “Никополь“ отцепили от “Переяслава“, и к военному причалу его подвели два скоростных катера типа Willard.

Чуть позднее вслед за “Никополем“ в Очаков прибыл буксир “Яны Капу“. Его тянул буксир “Гайдамака“.

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины, - говорится в сообщении

В ближайшие часы в Очакове ожидают прибытие президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее командование ВМС заявило, что Россия вернула корабли в плачевном состоянии. С катеров сняли даже розетки и унитазы.

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Теги: корабли, Яны Капу, катер Бердянск, Очаков
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Комментариев (32)
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zheka-yakob    20.11.2019, 17:21
Оценка:  -5
zheka-yakob
Возвращаются эти укроплавсредства, как побитые собаки)))))
WTF2wtf    20.11.2019, 17:27
Оценка:  +4
WTF2wtf
Возвращают всего 2 незаконно захваченных россиянами украинских катера и 1 буксир.
А еще два региона Украины оккупированы россией, тысячи погибли в этой путинской войне, сотни остаются в плену, оккупированный россией Донбасс опущен ниже плинтуса ... ботам оккупантов можно и дальше "смеяться"
zheka-yakob    20.11.2019, 17:29
Оценка:  -6
zheka-yakob
Никогда Донбасс не будет украиной....запомни клоун.
WTF2wtf    20.11.2019, 17:32
Оценка:  +3
WTF2wtf
Донбасс в оккупации не имеет права голоса ... как и не командует российскими оккупационными корпусами.
При этом огромное количество местных с оккупированного россией Донбасса бежало именно в другие регионы Украины ... но упоротым шавкам оккупантов насрать на эту убогую путинскую реальность
zheka-yakob    20.11.2019, 17:35
Оценка:  -6
zheka-yakob
Выйдите с минских договоренностей...и на следующий день Россия признает ЛНР и ДНР независимыми государствами))
WTF2wtf    20.11.2019, 17:42
Оценка:  +3
WTF2wtf
Осел упоротый, ты возомнил себя главой российских оккупантов?
zheka-yakob    20.11.2019, 17:47
Оценка:  -3
zheka-yakob
Клоун кастрюлеголовый, это вам уже несколько раз сказали. Что слабо???? Выйдите)))))
WTF2wtf    20.11.2019, 17:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
российские оккупанты еще больше танков ан оккупированный Донбасс вкинут и еще больше шахт закроют?
Это прикольно для россиян - чморить захваченный россией Донбасс, типа там миллионы местных просто третий сорт даже на фоне крымчан?
zheka-yakob    20.11.2019, 17:54
Оценка:  -3
zheka-yakob
Чмо ты кастрюлеголовое, вам давно сказали что не дадут уничтожить Донбасс. За каждую смерть ответите, гниды х охломордные.
WTF2wtf    20.11.2019, 18:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так вся война только усилиями россии ... только по единоличному решению президента россии.
До него только гитлеровцы так Донбасс прессовали ... оккупанты, хуле
WTF2wtf    20.11.2019, 18:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Президент россии решил сделать Донбасс жертвой ради захваченного им Крыма ... и сделал это ((((
zheka-yakob    20.11.2019, 18:26
Оценка:  0
zheka-yakob
ПНХ
alex-zol    20.11.2019, 17:00
Оценка:  -3
alex-zol
Жалкое зрелище!!!
WTF2wtf    20.11.2019, 17:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Россияне "поработали" ... но это вообще детский сад на фоне других их "заслуг", вроде Донецкого и Луганского аэропортов, как и многого другого.
С российской оккупацией даже пассажирские поезда остались просто воспоминаниями, как и многое другое на оккупированном россией Донбассе ...
asfd0    20.11.2019, 17:11
Оценка:  -5
asfd0
"заслуг" много, только россиян там кроме диванных порохоботов никто не видел.
WTF2wtf    20.11.2019, 17:20
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ой, простите ... как я мог забыть.
Ихтамнет, танки из шахт и прочая тупая хeрня для упоротых дебилов от президента россии лично ...
zheka-yakob    20.11.2019, 17:25
Оценка:  -5
zheka-yakob
WTF2wtf 20.11.2019, 17:20

Это как у грызунов, 08.08.2008г., вдруг БУКи появились.
Так что "а нас за ШО" не получится....получайте обратку.
WTF2wtf    20.11.2019, 17:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
Осел упоротый, Украина напала на россию???
Это оккупация, путинская оккупация, нацик конченый ...
WTF2wtf    20.11.2019, 17:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
Раша бомбила в 2008-м Грузию, а виновата у путинских нацистов Украина?
Писец, быдло тупое ...
zheka-yakob    20.11.2019, 17:33
Оценка:  -6
zheka-yakob
Да клоун, украина с грызунами в 2008г., напала на Россию. И кстати, не забыл как украина чеченским террористам помогала?
WTF2wtf    20.11.2019, 17:41
Оценка:  +5
WTF2wtf
Писдец, баклан шизоидный ...
Таким тупым срачем ты никак не оправдаешь эту путинскую войну и оккупацию, дебил ... с таким же успехом ты и гитлеровцев можешь оправдывать, тупая шавка оккупантов.
zheka-yakob    20.11.2019, 17:48
Оценка:  -4
zheka-yakob
Нет вам оправдания, ни за Чечню ни за Ю.Осетию
WTF2wtf    20.11.2019, 17:53
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тебя украинским танком в Чечне придавило, а потом остатки мозга украинским "гардом" в Южной Осетии отбило,
тупой нацик путинский?
Путинский бот обязан быть полным кретином?
WTF2wtf    20.11.2019, 17:53
Оценка:  +2
WTF2wtf
"градом"
zheka-yakob    20.11.2019, 17:55
Оценка:  -5
zheka-yakob
Рот вытри свой...вечный терпило)))
WTF2wtf    20.11.2019, 18:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нацик конченый, скачи дальше ... как обычно
zheka-yakob    20.11.2019, 18:04
Оценка:  -6
zheka-yakob
Я с удовольствием поскакаю на твоём трупе, а череп твой на кол насажу.
WTF2wtf    20.11.2019, 18:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нацик конченый, ты уже много раз тут это писал с разных ников ... тупая безголовая урка, шестерящая оккупантам
zheka-yakob    20.11.2019, 18:09
Оценка:  -4
zheka-yakob
Терпило, с этого (и только) нипи пишу уже 2 года. Хотя, хули мне оправдываться перед чмом разным))
asfd0    20.11.2019, 16:59
Оценка:  -5
asfd0
Сие победоносное шествие наглядный показатель достижений той армии, которую побудував петушенко.
kapablankas    20.11.2019, 16:53
Оценка:  -3
kapablankas
печальное зрелище

ну хоть бы ФЛАГ подняли
kapablankas    20.11.2019, 17:14
Оценка:  -3
kapablankas
ну хоть ГЮЙС или кормовой
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