"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе
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Корабли, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова. Первым прибыл бронекатер “Никополь“. Его буксировал малый разведывательный корабль “Переяслав“, пишет одесское издание Думская.
Перед портом “Никополь“ отцепили от “Переяслава“, и к военному причалу его подвели два скоростных катера типа Willard.
Чуть позднее вслед за “Никополем“ в Очаков прибыл буксир “Яны Капу“. Его тянул буксир “Гайдамака“.
Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины, - говорится в сообщении
В ближайшие часы в Очакове ожидают прибытие президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее командование ВМС заявило, что Россия вернула корабли в плачевном состоянии. С катеров сняли даже розетки и унитазы.
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А еще два региона Украины оккупированы россией, тысячи погибли в этой путинской войне, сотни остаются в плену, оккупированный россией Донбасс опущен ниже плинтуса ... ботам оккупантов можно и дальше "смеяться"
При этом огромное количество местных с оккупированного россией Донбасса бежало именно в другие регионы Украины ... но упоротым шавкам оккупантов насрать на эту убогую путинскую реальность
Это прикольно для россиян - чморить захваченный россией Донбасс, типа там миллионы местных просто третий сорт даже на фоне крымчан?
До него только гитлеровцы так Донбасс прессовали ... оккупанты, хуле
С российской оккупацией даже пассажирские поезда остались просто воспоминаниями, как и многое другое на оккупированном россией Донбассе ...
Ихтамнет, танки из шахт и прочая тупая хeрня для упоротых дебилов от президента россии лично ...
Это как у грызунов, 08.08.2008г., вдруг БУКи появились.
Так что "а нас за ШО" не получится....получайте обратку.
Это оккупация, путинская оккупация, нацик конченый ...
Писец, быдло тупое ...
Таким тупым срачем ты никак не оправдаешь эту путинскую войну и оккупацию, дебил ... с таким же успехом ты и гитлеровцев можешь оправдывать, тупая шавка оккупантов.
тупой нацик путинский?
Путинский бот обязан быть полным кретином?
ну хоть бы ФЛАГ подняли