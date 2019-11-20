Возвратившиеся из российского плена корабли начали прибывать в военный порт Очакова.

"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе

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"Никополь" и "Яны Капу" уже в Очакове, "Бердянск" – на подходе

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Корабли, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова. Первым прибыл бронекатер “Никополь“. Его буксировал малый разведывательный корабль “Переяслав“, пишет одесское издание Думская.

Перед портом “Никополь“ отцепили от “Переяслава“, и к военному причалу его подвели два скоростных катера типа Willard.

Чуть позднее вслед за “Никополем“ в Очаков прибыл буксир “Яны Капу“. Его тянул буксир “Гайдамака“.

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины, - говорится в сообщении

В ближайшие часы в Очакове ожидают прибытие президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее командование ВМС заявило, что Россия вернула корабли в плачевном состоянии. С катеров сняли даже розетки и унитазы.

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