Зеленский рассказал, какие темы поднимет на нормандском саммите

Главные темы – реальное перемирие, возвращение пленных, контроль над границей и выборы на Донбассе.

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На встрече в “нормандском формате“ президент Зеленский хочет обсудить достижение настоящего, а не “фейкового“ прекращения огня на Донбассе. Об этом глава государства заявил журналистам в среду в ходе своего визита в Станицу Луганскую.

Первый вопрос, который Зеленский хотел бы обсудить на переговорах в Париже 9 декабря – это возвращение пленных, которые удерживаются на территории ОРДЛО.

Второй вопрос – “фейковое“ прекращение огня, “фейковое хлебное перемирие“, такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами, - рассказал президент.

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Зеленский указал, что до сих пор ни в Минске, ни на встречах в других форматах не обсуждался вопрос, как действовать в том случае, если нарушается договоренность о прекращении огня.

Третий вопрос – это контроль над границей, передача Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины, - сказал Зеленский.

Зеленский о планах на нормандский саммит (с 4:50):

Напомним, Зеленский сообщил об открытии моста в Станице Луганской. Мост нельзя использовать в военных целях, но он очень важен для местного населения.

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