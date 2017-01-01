Зеленский о скандале в ГБР: У меня есть более серьезные задания

Президент отреагировал на скандал вокруг ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг директора ГБР и прослушки, которая внезапно всплыла в интернет-пространстве. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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Зеленский подчеркнул, что только слышал о скандале, но его суть не исследовал. Он пообещал журналистам дать развернутый комментарий по этому поводу после того, как станут ясными некоторые моменты.

Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю, - сказал президент.

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Напомним, ранее Рябошапка заявил, что “сливы" в различные Telegram-каналы проверяют. Труба назвал обнародованные записи “прослушки” "фейком и провокацией"

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