В Кракове с ножом напали на украинского студента

По подозрению в нападении задержаны двое граждан Украины.

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В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Нападение произошло на улице Станислава Скаржиньского перед одним из общежитий Краковской политехники. Парня ранили ножом в спину и ягодицы.

Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.

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20-летнего студента с серьезными ранениями доставили в больницу. По информации Gazeta Wyborcza, он находился под воздействием алкоголя.

Полицейские под надзором прокуратуры работали на месте происшествия всю ночь, заявили в полиции.

В связи с нападением задержали двух человек: им 19 и 20 лет, они из Украины. Оба имели при себе ножи.

Напомним, украинец едва не сбил двух школьниц на переходе в Польше. Автомобилист не сбавляя скорости умчался, но вскоре его нашли.

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