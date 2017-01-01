В Одессе пассажирка выпала из маршрутки: появилось видео

У женщины перелом бедра и травма головы, при этом водитель не заметил, как потерял пассажирку.

Одесситка выпала из салона маршрутки на улице Степной. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в среду, 20 ноября.

На видеозаписи происшествия видно, что пассажирка вылетела из салона на повороте. Водитель маршрутки №75 этого даже не заметил и уехал. Поэтому стоявшие на тротуаре люди в первые секунды явно не понимали, что произошло.

В полиции сообщили, что 38-летняя пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Ее госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, что ранее в Киеве в маршрутке мужчины устроили поножовщину. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали.

Также сообщалось, что в Одессе выбросили на обочину потерявшего сознание пассажира маршрутки. Мужчину из транспорта вынес водитель вместе со своими коллегами из других автобусов. Ему даже не вызвали скорую помощь.

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