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Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана

Комментариев: 4
Исчезли два тома по одному из дел. Также были повреждены носители информации и ее невозможно восстановить.
Руслан Рябошапка прокомментировал расследование дел Майдана
Руслан Рябошапка прокомментировал расследование дел Майдана
Пресс-служба президента Украины

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану, сообщает Лига.net.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

Ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.

Как сообщалось, делами Майдана займется спецподразделение ГБР. В подразделение отобрали лучших следователей, которые будут работать над делами Майдана.

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Теги: ГПУ, доказательства, Евромайдан, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Предаторр    20.11.2019, 19:21
Оценка:  +2
Предаторр
Петька с подельниками всё подчистили перед своим уходом.Но кто имеет мозг тот знает кто именно стоит за убийствами на Майдане.
Л_о_л_а    20.11.2019, 19:15
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Зато у Портнова все есть...нашлись добрые люди...так что и ты Рябая Шапка сядешь за покрывательство госпереворотчиков
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Мадам, Ваш Портнов свободен, пока лоялен к товарищу Игорю. Как только заартачится, его укоротят. Товарищ Игорь не такой добрый, как Петя.
tetyalissa    20.11.2019, 19:10
Оценка:  +2
tetyalissa
Никто,ничего расследовать не будет !! Это факт !! "Волынку" будут тянуть годами..
Никто,никого не посадят ,"лапшу" на уши так и будут вешать! Эта власть ,точно
такая -же , как и предыдущая ! Враньё и только- враньё, иного вы не дождётесь..
Страна в глубокой Ж++Е ,Алигархат , что мафия -бессмертны..
VSHIVANKA    20.11.2019, 18:42
Оценка:  +2
VSHIVANKA
АЙ , ЯЙ , ЯЙ !!!!!
ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ !!!!
ПОТЕРЯЛИ......
КАК ЖЕ ТАК ?!
ВИДИМО И ПО УБИЙСТВАМ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ?!
НУ КАК ЖЕ ВЫ ТАК НЕОСТОРОЖНО ?!
ВЕДЬ ТАК ХОТЕЛИ ВСЁ РАССЛЕДОВАТЬ......
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