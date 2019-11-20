Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана

Исчезли два тома по одному из дел. Также были повреждены носители информации и ее невозможно восстановить.

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану, сообщает Лига.net.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

Ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.

Как сообщалось, делами Майдана займется спецподразделение ГБР. В подразделение отобрали лучших следователей, которые будут работать над делами Майдана.

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