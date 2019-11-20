Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана
Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану, сообщает Лига.net.
"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.
Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.
Ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.
Как сообщалось, делами Майдана займется спецподразделение ГБР. В подразделение отобрали лучших следователей, которые будут работать над делами Майдана.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Никто,никого не посадят ,"лапшу" на уши так и будут вешать! Эта власть ,точно
такая -же , как и предыдущая ! Враньё и только- враньё, иного вы не дождётесь..
Страна в глубокой Ж++Е ,Алигархат , что мафия -бессмертны..
ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ !!!!
ПОТЕРЯЛИ......
КАК ЖЕ ТАК ?!
ВИДИМО И ПО УБИЙСТВАМ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ?!
НУ КАК ЖЕ ВЫ ТАК НЕОСТОРОЖНО ?!
ВЕДЬ ТАК ХОТЕЛИ ВСЁ РАССЛЕДОВАТЬ......