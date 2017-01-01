Соцстарх отрицает попытку рейдерского захвата

В Минсоцполитики заявили о рейдерском захвате фонда уволенным экс-руководителем. Тот уверяет, что восстановлен судом в должности законно.

Между Минсоцполитики и главой Соцстраха разгорается скандал из открытых источников

Фонд социального страхования опровергают информацию о рейдерском захвате фонда. Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook в среду, 20 ноября.

"В связи с распространением в некоторых СМИ информации о "рейдерском захвата Фонда социального страхования Украины" сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что по решению Печерского райсуда Киева от 8 ноября отменено постановление правления Фонда от 15 мая 2018 Об освобождении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е. Баженкова.

Также сообщается, что Баженкова был восстановлен в должности 15 ноября.

Сам Баженков пояснил, что приостановление выплат декретных и больничных Фондом социального страхования имеет бюрократические причины. "Выплаты приостановлены из-за чисто бюрократических причин - не принято изменения в бюджет Фонда на 2019 год. То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Ведь согласно действующему законодательству Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению", - сообщил Баженков. При этом он добавил, что профсоюзная сторона в составе правления Фонда обратилась к руководству Министерства социальной политики по этому вопросу еще в сентябре, чтобы Кабмин принял соответствующее решение. О попытке рейдерского захвата Соцстраха заявил замминистра соцполитики Олег Коваль. По его словам, Баженков был уволен за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект Фонда.

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