Соцстарх отрицает попытку рейдерского захвата
В Минсоцполитики заявили о рейдерском захвате фонда уволенным экс-руководителем. Тот уверяет, что восстановлен судом в должности законно.
Фонд социального страхования опровергают информацию о рейдерском захвате фонда. Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook в среду, 20 ноября.
"В связи с распространением в некоторых СМИ информации о "рейдерском захвата Фонда социального страхования Украины" сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В фонде отмечают, что по решению Печерского райсуда Киева от 8 ноября отменено постановление правления Фонда от 15 мая 2018 Об освобождении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е. Баженкова.
Также сообщается, что Баженкова был восстановлен в должности 15 ноября.
Сам Баженков пояснил, что приостановление выплат декретных и больничных Фондом социального страхования имеет бюрократические причины.
"Выплаты приостановлены из-за чисто бюрократических причин - не принято изменения в бюджет Фонда на 2019 год. То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Ведь согласно действующему законодательству Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению", - сообщил Баженков.
При этом он добавил, что профсоюзная сторона в составе правления Фонда обратилась к руководству Министерства социальной политики по этому вопросу еще в сентябре, чтобы Кабмин принял соответствующее решение.
О попытке рейдерского захвата Соцстраха заявил замминистра соцполитики Олег Коваль. По его словам, Баженков был уволен за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект Фонда.
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