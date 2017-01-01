Разумков назвал сроки проведения местных выборов

При этом не исключено, что в некоторых громадах выборы пройдут раньше общеукраинской даты.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше. Об этом спикер заявил во время рабочей поездки в Запорожье, пишет “Укринформ“.

Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше, - сказал Разумков.

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Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему “тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе“.

Напомним, комитет ВР призвал учесть правки Зеленского в Избирательный кодекс. Подкомитетом обработано 17 предложений в Кодекс, внесенных президентом Владимиром Зеленским.

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