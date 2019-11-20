Газовые переговоры продлятся в ближайшие дни - СМИ

Стороны продолжат переговоры в двухстороннем порядке. Итоги станут известны уже на следующей неделе.

Представители Украины, России и Евросоюза приняли решение продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам технических консультаций по газу.

"Состоялось трехстороннее совещание официальных лиц с участием всех соответствующих сторон. Было решено, что стороны в ближайшие дни продолжат работу в двустороннем и индивидуальном порядке", - сказал собеседник агентства, отметив, что итоги будут подведены на следующей неделе.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым . При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet