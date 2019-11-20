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Газовые переговоры продлятся в ближайшие дни - СМИ

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Стороны продолжат переговоры в двухстороннем порядке. Итоги станут известны уже на следующей неделе.
Стало известно о продолжении газовых переговоров
Стало известно о продолжении газовых переговоров

Представители Украины, России и Евросоюза приняли решение продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам технических консультаций по газу.

"Состоялось трехстороннее совещание официальных лиц с участием всех соответствующих сторон. Было решено, что стороны в ближайшие дни продолжат работу в двустороннем и индивидуальном порядке", - сказал собеседник агентства, отметив, что итоги будут подведены на следующей неделе.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.
 
В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 
В Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым. При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.
 
 

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Теги: газ, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nesdeshniy    20.11.2019, 19:29
Оценка:  0
Nesdeshniy
Как так то, ни куба "агресорского" газа через продажную щеневмерловку, по чем землица?
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