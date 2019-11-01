Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма"

Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.

Украина улучшила позиции в Глобальном индексе терроризма-2019 , который составляет Институт экономики и мира Сиднейского университета.

"В Украине заметным является улучшение с 2014 года, с тех пор смертность (в результате терактов - ред.) снизилась на 98%", - отмечают исследователи.

В этом году в списке с 138 стран Украина заняла 24 место, опустившись на три позиции.

По данным исследователей, в регионе России и Евразии из почти 2500 террористических атак, совершенных в период с 2002 по 2018 год, лица примерно 700 виновников были установлены. В 64% этих случаев (то есть в более чем 450 инцидентах) атаки приписываются одному из трех сепаратистских группировок: "чеченским повстанцам" и так называемым "ЛНР" и "ДНР".

Как отмечают исследователи, Армения (94), Азербайджан (103), Россия (37) и Казахстан (85) также заметно улучшили свои позиции в регионе.

Среди членов ЕС страной, наиболее пострадавшей от терроризма, стала Великобритания - она на 28-м месте.

США заняли 22 место, а Турция - 16-е.

Рейтинг "возглавил" Афганистан, в пятерку "лидеров" также вошли Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Согласно докладу, в прошлом году число жертв терроризма в мире сократилось на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив без малого 16 тысяч человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось. Авторы доклада отмечают, что число людей, погибающих от рук террористов, снижается четвертый год подряд. Основными причинами этого называется сокрушительный удар, который был нанесен по террористам из организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке, а также удары американских ВВС по позициям радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. На этом фоне 98 стран в мире улучшили свои позиции в представленном рейтинге, а 40 государств - ухудшили. Как отмечается, радикальное движение "Талибан" в 2018 году обогнало ИГ в списке террористических организаций, которые убили больше всего людей на планете. От рук террористов "Талибан" в 2018 году в мире погибли 6,1 тыс. человек. Это на 71% больше, чем годом ранее, и составляет 38% общего числа жертв террористов в мире. Одновременно число жертв от рук фанатиков ИГ уменьшилось за год на 70%, до 1,3 тыс. человек. Вместе с тем авторы доклада отмечают, что терроризм остается серьезной мировой проблемой. Так, в 2018 году в 71 стране как минимум один человек погиб от рук террористов. Это на четыре государства больше, чем в 2017 году, а сам показатель - второй самый большой с 2002 года. Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2018 году обошелся мировой экономике в $33 млрд, что на 38% меньше, чем годом ранее. Авторы исследования подчеркивают, что само по себе это лишь незначительная часть от $14,1 трлн глобального ущерба от насилия в целом. Однако в документе подчеркивается, что указанная сумма экономических потерь от действий терроризма не включает в себя непрямой ущерб для бизнеса, недополученную выгоду или инвестиции как на уровне компаний, так и стран.

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