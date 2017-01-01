Названы ВУЗы с самыми высокими расходами на студента
Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ). Второе место занимает Харьковский институт финансов.
Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в учреждениях высшего образования (III-IV уровней аккредитации) составляют 44,6 тыс. грн, о чем свидетельствуют данные на сайте Министерством финансов.
По данным ведомства, в отдельных заведениях, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) - 142,6 тыс грн.
Далее следуют:
2. Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) 100,1 тыс. грн,
3. Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) - 82,6 тыс. грн.
4. Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) - 76,7 тыс грн,
5. Национальный университет "Одесская морская академия" (НУ "ОМА") - 75,4 тыс. грн.
Замыкает десятку Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУШ) - 67,1 тыс. грн.
Всего Минфином проанализированы данные по 167 учреждениям высшего образования (всего вузов в стране значительном больше, - ред.), в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу (51,4% от общего количества студентов в этих вузах - 661,2 тыс.).
По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими заведениями в 2018 году составили 15,2 млрд грн.
Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов учреждениями высшего образования сконцентрирована в 5 регионах: м. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% учреждений высшего образования, получающих средства из государственного бюджета. Эти заведения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета.
Напомним, вступительный экзамен по иностранному языку сделают обязательным.
Также сообщалось, что названо число иностранных студентов в ВУЗах Украины.
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