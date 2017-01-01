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Названы ВУЗы с самыми высокими расходами на студента

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Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ). Второе место занимает Харьковский институт финансов.
Минфин составил рейтинг
Минфин составил рейтинг
РБК-Украина
Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в учреждениях высшего образования (III-IV уровней аккредитации) составляют 44,6 тыс. грн, о чем  свидетельствуют данные на сайте Министерством финансов.
 
По данным ведомства, в отдельных заведениях, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
 
Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) - 142,6 тыс грн.
 
Далее следуют:
 
2. Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) 100,1 тыс. грн,
3. Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) - 82,6 тыс. грн.
4. Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) - 76,7 тыс грн,
5. Национальный университет "Одесская морская академия" (НУ "ОМА") - 75,4 тыс. грн.
Замыкает десятку Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУШ) - 67,1 тыс. грн.
 
Всего Минфином проанализированы данные по 167 учреждениям высшего образования (всего вузов в стране значительном больше, - ред.), в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу (51,4% от общего количества студентов в этих вузах - 661,2 тыс.).
 
По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими заведениями в 2018 году составили 15,2 млрд грн.
 
Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов учреждениями высшего образования сконцентрирована в 5 регионах: м. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% учреждений высшего образования, получающих средства из государственного бюджета. Эти заведения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета.
 
Напомним, вступительный экзамен по иностранному языку сделают обязательным.
 
Также сообщалось, что названо число иностранных студентов в ВУЗах Украины.
 

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Теги: студенты, академия, Министерство финансов
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Источник: korrespondent.net

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