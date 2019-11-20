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"Слуге" с судимостью за изнасилование грозит исключение из партии

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Глава фракции считает, что членство Романа Иванисова в партии Слуга народа должно быть приостановлено.
Арахамия выступил за остановку членства Иванисова в Слуге народа
Арахамия выступил за остановку членства Иванисова в Слуге народа
facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии нардепа Романа Иванисова из-за судимости за изнасилование несовершеннолетней. Об этом он сообщил в среду, 20 ноября, на своей странице в Facebook.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга Народу и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - заявил Арахамия.

Он также анонсировал в четверг, в 12:00, брифинг по этому вопросу.

Ранее народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"Народный депутат от "Слуги народа", избранный по 153 и/о (г. Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - написал Мосийчук.

Комментируя эту информацию председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицал и даже размести на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости. 

А сегодня генпрокурор Рябошапка подтвердил судимость Иванисова за изнасилование.

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Теги: изнасилование, изнасилование детей, нардеп, Слуга народа, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:27
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Пацан вовремя деньги не занес?
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