Также спикер уверен, что депутатам ни к чему компенсация транспортных расходов.

Депутаты могли бы обойтись без компенсаций за жилье – Разумков кадр из видео

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты могли бы обойтись без компенсации за аренду жилья. Об этом Разумков заявил 20 ноября на брифинге в Днепре.

Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная зарплата, есть гостиница “Киев“, и, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды, - отметил Разумков.

Он уточнил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады.

У нас все нардепы переезжали в Киев и получали жилье бесплатно, а затем их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у нардепов есть, но они не должны быть пожизненными, так как к этому привыкли, - добавил политик.

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Такого же мнения он придерживается и по поводу компенсаций на транспортные расходы.

Комментируя информацию о том, что первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета “за жилье иногородним“, Разумков посоветовал обратиться к Стефанчуку.

С юридической точки зрения там есть договора, там вопросов нет. А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу, - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады также уточнил, что сам он компенсацию за жилье не получает.

Комментарий о компенсациях за жилье для нардепов с 20:40:

Напомним, ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета “за жилье иногородним“.

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