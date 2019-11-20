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Украина впервые за 20 лет получит свое научно-исследовательское судно

Комментариев: 7
Корабль необходим для научных исследований в Мировом океане и поддержки украинской антарктической станции.
Кабмин выделил 252 млн на покупку научно-исследовательского судна
Кабмин выделил 252 млн на покупку научно-исследовательского судна
facebook.com/AntarcticCenter

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Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса. Соответствующее решение было принято Правительством сегодня, 20 ноября 2019 года. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

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Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не было судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции “Академик Вернадский“.

Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными “плавучими лабораториями“. Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности, - рассказал Дикий.

На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.

Напомним, украинские полярники нашли в Антарктиде загадочную ледяную пещеру. Ученых удивила не только ее красота, но и ряд научных загадок, обнаруженных внутри.

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Теги: Антарктида, судно, Кабмин, исследования, океан
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Комментариев (7)
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bertal    20.11.2019, 20:38
Оценка:  -2
bertal
Если заказ размешать на Украинском заводе, то нет проблем, а вот если покупать б/у где то там, то тут возникает вопрос, а нужен ли им вообще корабль?
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 20:20
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Деньги некуда зеленым лягушкам девать? Лучше фермеров и малый бизнес поддержите, клоуны хреновы
farfalle    20.11.2019, 20:34
Оценка:  +1
farfalle
Там уже рейдеры активно помогают.
kapablankas    20.11.2019, 20:12
Оценка:  0
kapablankas
давайте купим МОЗГИ
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 20:29
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Купите у нездешнего) Ему они не нужны, а Вам лишние не помешают)
Nesdeshniy    20.11.2019, 20:01
Оценка:  -3
Nesdeshniy
по чем чего как продать?
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 20:26
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Продай почку, идиот тамбовский. Но много не дадут - она заспиртовалась
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