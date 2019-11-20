Украина впервые за 20 лет получит свое научно-исследовательское судно

Корабль необходим для научных исследований в Мировом океане и поддержки украинской антарктической станции.

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Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса. Соответствующее решение было принято Правительством сегодня, 20 ноября 2019 года. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

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Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не было судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции “Академик Вернадский“.

Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными “плавучими лабораториями“. Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности, - рассказал Дикий.

На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.

Напомним, украинские полярники нашли в Антарктиде загадочную ледяную пещеру. Ученых удивила не только ее красота, но и ряд научных загадок, обнаруженных внутри.

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