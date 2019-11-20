Озвучены объемы торговли Украины с Россией
В мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции.
В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Импорт товаров из РФ в течение отчетного периода составил 5 млрд 416 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина-РФ составил 2 млрд 963 млн долл.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины за девять месяцев текущего года составил $4071,5 млн.
Ранее в Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной. За минувший год торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 9%. Товарооборот Украины с ЕС достиг 40 млрд евро.
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если кто считает иначе, назовите мне, блин, дату официального объявления, этой, млять, "войны"
Радость от всего на первый взгляд прекрасного быстро улитучивается, потом начинаются суровые будни.