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Озвучены объемы торговли Украины с Россией

Комментариев: 7
В мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции.
Озвучены объемы украинского экспорта в РФ
Озвучены объемы украинского экспорта в РФ
Думская
В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
 
Импорт товаров из РФ в течение отчетного периода составил 5 млрд 416 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина-РФ составил 2 млрд 963 млн долл.
 
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
 
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
 
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
 
Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины за девять месяцев текущего года составил $4071,5 млн.
 
Ранее в Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной. За минувший год торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 9%. Товарооборот Украины с ЕС достиг 40 млрд евро.

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Теги: Россия, экономика, торговля, экспорт, Импорт, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    20.11.2019, 21:07
Оценка:  +2
VSHIVANKA
" ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ ......
Michael2811    20.11.2019, 20:57
Оценка:  +2
Michael2811
Вот это аХресивно аХресор аХ-рессирует!!!!
farfalle    20.11.2019, 20:35
Оценка:  +4
farfalle
Во время второй мировой Сталину и в голову не могло торговать с "агрессором"
Ponadyser    20.11.2019, 20:43
Оценка:  +2
Ponadyser
А до чого тут мировая вiйна? Вы дурачек?
Л_о_л_а    20.11.2019, 20:45
Оценка:  +5
Л_о_л_а
так нет никакой войны.....
если кто считает иначе, назовите мне, блин, дату официального объявления, этой, млять, "войны"
ZaPetra    20.11.2019, 20:34
Оценка:  +5
ZaPetra
Хахааха это чисто по свидомому, кричать что война с Россией и покупать у них на 5,5 лярдов зелени )))
Ponadyser    20.11.2019, 20:21
Оценка:  +3
Ponadyser
АСТАНАВИТЕСЬ!
Радость от всего на первый взгляд прекрасного быстро улитучивается, потом начинаются суровые будни.
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