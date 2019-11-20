Минфин дал прогноз по экономике без МВФ

В ведомстве сообщают, что политика министерства направлена на уменьшение рисков государственного долга.

Завершение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году будет означать, что экономика Украины способна самостоятельно обслуживать государственный долг, заявила директор департамента долговой политики Министерства финансов Полина Яровая, сообщает РБК.

Как напомнила Яровая, заимствования от МВФ сейчас не поступают непосредственно в госбюджет.

"А то, что приходит от Международного валютного фонда, уходит на поддержку золотовалютных резервов. То есть это НБУ... Отсутствие необходимости в поддержке МВФ будет означать, что наша экономика достаточно сильна. То есть она будет достаточно сильна для того, чтобы обслуживать свои долги и свои потребности самостоятельно", - сказала она.

Представитель Минфина напомнила, что политика министерства направлена на уменьшение рисков государственного долга.

"Одним из самых больших рисков является валютный риск. То есть развивая внутренний рынок в национальной валюте, мы уменьшаем валютную долю долга. Значит не надо больше увеличивать внешние заимствования", - добавила она.

Яровая заявила, что государственный долг и государственные заимствования - это инструменты, которые используются всеми странами в мире.

"Наличие государственного долга - это не является проблемой. Проблема - это безопасный уровень. Соответственно, стоимость обслуживания, которую мы сейчас пытаемся уменьшить. Это одна из прерогатив политики Минфина", - сказала она.

Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году после окончания трехлетней программы.

Еще в министерстве финансов прогнозируют, что на момент завершения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году государственный долг Украины составит 41-42% к ВВП.

Напомним, Кабмин ожидает результаты работы по новому соглашению с МВФ в ближайшие дни.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 14 ноября.

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